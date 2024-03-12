В Невском районе обновили 5 километров асфальта на улице Бабушкина

Уложено двухслойное покрытие на проезжей части.

В Невском районе Петербурга завершено обновление улицы Бабушкина. Специалисты привели в порядок свыше 5 километров магистрали на участке от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны, рассказали в Смольном.

Уложено двухслойное покрытие на проезжей части, отремонтированы тротуары, нанесена новая разметка, а также восстановлено нарушенное благоустройство.

Всего в 2025 году в программу дорожного ремонта включены 90 адресов. К настоящему моменту обновлены Невский, Владимирский и Российский проспекты, улица Савушкина, Троицкий мост и другие объекты.

Фото: пресс-служба Смольного