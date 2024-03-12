  1. Главная
В Невском районе обновили 5 километров асфальта на улице Бабушкина
Сегодня, 8:19
145
Уложено двухслойное покрытие на проезжей части.

В Невском районе Петербурга завершено обновление улицы Бабушкина. Специалисты привели в порядок свыше 5 километров магистрали на участке от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны, рассказали в Смольном. 

Уложено двухслойное покрытие на проезжей части, отремонтированы тротуары, нанесена новая разметка, а также восстановлено нарушенное благоустройство. 

Всего в 2025 году в программу дорожного ремонта включены 90 адресов. К настоящему моменту обновлены Невский, Владимирский и Российский проспекты, улица Савушкина, Троицкий мост и другие объекты. 

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры на Дунайском проспекте отремонтировали асфальт. 

Фото: пресс-служба Смольного 

