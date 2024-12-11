В СК РФ проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в Гатчине

Предварительно, время наступления смерти – 1,5-2 года.

В Гатчинском районе проводится проверка по факту обнаружения скелетированного тела мужчины, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Останки нашли 30 января около Колпанского озера. В ходе осмотра трупа повреждения на костях не зафиксированы, возле него была винтовка, а в одежде заметили коробку с пневматическими пулями. Предположительное время наступления смерти – 1,5-2 года.

Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела. Личность погибшего устанавливается.

Ранее на Piter.TV: после убийства сыном своего отца на улице Летчика Пилютова возбудили дело.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти