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В СК РФ проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в Гатчине
Сегодня, 10:45
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В СК РФ проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в Гатчине

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Предварительно, время наступления смерти – 1,5-2 года.

В Гатчинском районе проводится проверка по факту обнаружения скелетированного тела мужчины, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.  

Останки нашли 30 января около Колпанского озера. В ходе осмотра трупа повреждения на костях не зафиксированы, возле него была винтовка, а в одежде заметили коробку с пневматическими пулями. Предположительное время наступления смерти – 1,5-2 года.

Процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела. Личность погибшего устанавливается. 

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: гатчина, тело мужчины, человеческие останки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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