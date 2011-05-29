В Ленобласти опасно низкий уровень воды зафиксировали в Неве

Ситуация препятствует судоходству.

В Ленобласти сильно снизился уровень воды в Неве. Подобную ситуацию заметили в Нижегородской, Кировской областях, Коми, Хакасии, Дагестане, Красноярском крае. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ТАСС.

Как пояснил специалист, на данный момент часть опасных гидрологических явлений связана с летней меженью. Ситуация затрудняет судоходство.

Причиной случившегося является засуха и рекордная жара. Рек мельчают во всей Европе, добавил эксперт.

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Фото: Piter.tv