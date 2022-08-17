У Каменки загорелись срубленные деревья

Сопутствующими факторами пожара могли стать скопления мусора и жара в Ленобласти.

Во вторник, 16 августа, у поселка Каменка в Выборгском районе Ленобласти вспыхнули срубленные деревья. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, пожар охватил достаточно большую площадь. Причины произошедшего пока неизвестны — возможно, свою роль сыграла жара. Также свидетели предполагают, что ЧП мог спровоцировать разбросанный вокруг мусор.

На место были оперативно вызваны пожарные, которые локализовали огонь. В результате никто не пострадал.

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