В России с 2019 года восстановлены права более 259 тысяч пострадавших дольщиков

Санкт-Петербургу ещё в конце 2023 года удалось завершить строительство последнего дома из реестра проблемных объектов – жилого комплекса "ЛомоносовЪ".

С 2019 года в России восстановлены права более 259 тысяч граждан, вложивших средства в строительство домов, ставших проблемными. Обновлённые данные о работе федеральных и региональных механизмов поддержки опубликованы Минстроем и Фондом развития территорий, рассказал портал "Строительный Петербург".

По данным ведомства, только за этот год число проблемных объектов сократилось ещё на 24 дома. Специалисты отмечают, что реестр обновляется постоянно, а проекты находятся под регулярным контролем, чтобы избежать переноса сроков сдачи и обеспечить качество жилья.

Для помощи дольщикам применяется два основных подхода. Федеральная система предполагает либо завершение строительства за счёт Фонда, либо денежные выплаты. Региональные механизмы включают привлечение новых застройщиков, предоставление альтернативного жилья или компенсации.

С 2019 года федеральные меры помогли более чем 122 тысячам человек: половина получила квартиры в достроенных объектах, остальные — денежные выплаты. Общий объём компенсаций превысил 190 млрд рублей. Ещё почти 137 тысяч дольщиков смогли восстановить свои права благодаря региональным программам. Самые крупные выплаты пришлись на Московскую область, Ленинградскую область и Саратовскую область.

С начала 2025 года федеральные механизмы обеспечили восстановление прав 2,7 тысячи граждан. Для более тысячи людей были завершены шесть долгостроев, остальные получили выплаты общей суммой 8,6 млрд рублей. Региональные инструменты помогли ещё 2,5 тысячи пострадавших участников долевого строительства.

Как Петербург решил проблему обманутых дольщиков.

Фото: Минстрой РФ