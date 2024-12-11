Дроп обманул пенсионерку с проспекта Королева на 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

29 января 2025 года в 19:53 в полицию Приморского района обратилась 78-летняя пенсионерка, проживающая по адресу проспект Королёва, дом 27. Она заявила, что неизвестные лица позвонили ей и, утверждая, что хотят обеспечить сохранность её денежных средств, уговорили передать 1 000 000 рублей незнакомцу рядом с её домом.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

29 января 2025 года в 12:00 у дома 18 на улице Ильюшина сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении этого преступления — безработный 27-летний гражданин Азербайджана.

Задержанному предъявлены обвинения на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что "дроп" забрал 3 млн рублей у 76-летней пенсионерки с улицы Федосеенко.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти