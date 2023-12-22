Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд.

Пять петербуржцев перевели предоплату за iPhone 14, но телефоны так и не получили. В деле теперь будет разбираться суд, рассказала прокуратура Московского района.

По версии следствия, в марте 2023 года 31-летний уроженец Волгоградской области разместил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже iPhone 14 Pro Max. Мужчина активно общался с покупателями, усыпляя их бдительность, после чего убеждал их переводить предоплату, мотивируя это тем, что желающих приобрести мобильный телефон очень много.

Всего на уловки обвиняемого поддались пять петербуржцев, которые перевели продавцу в общем размере около 250 тысяч рублей, после чего автор объявления переставал выходить на связь.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд.

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Фото: unsplash