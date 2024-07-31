Фуд-блогер Oblomoff закроет свою доставку еды в Петербурге

В сентябре его компания закрыла хотдожную на улице Жуковского.

В начале апреля прекратит свою деятельность доставка суши, роллов и пиццы "8956 Delivery", принадлежащая популярному фуд-блогеру Олегу Григорьеву (Славный друже Oblomoff) и Владимиру Шершневу. Об этом последний рассказал в интервью "Деловому Петербургу".

По мнению совладельца, решение о закрытии сервиса доставки вынужденное. Всему виной – резкое подорожание продуктов (на 30%) и рабочей силы (за последние 3 года на 50-60%). Тому поспособствовал и рост цен на курьерскую доставку в "Яндексе", а также доставку по найму.

Мы рассчитывали на достаточно большие обороты, и просадка на 10–15% для нас критична. Бесконечно повышать цены тоже нет возможности. По нашим ощущениям, покупательная способность населения падает. Ещё один фактор — сейчас активно развивается доставка готовой еды из "Самоката", "Перекрёстка", "Пятёрочки". Люди заказывают готовую еду и вдобавок продукты. Заказ приезжает всего за 20 минут. Нам еду 20 минут только готовить, при условии что нет других заказов, а ещё и доставить нужно. Владимир Шершнев, совладелец "8956 Delivery"

Напомним, что в сентябре прошлого года закрылась хотдожная "Славного друже", которая была первой точкой проекта "8956 Oblomoff food". Она была открыта на улице Жуковского и Марата и проработала чуть больше 4 лет.

Как отмечает основатель и директор компании Gastro Norma Данила Герасимиди, сервисам доставки сейчас действительно приходится непросто из-за перенасыщения рынка сервисов доставки еды, а также включения в "игру" больших ритейлеров с наилучшими логистическими возможностями.

Они выигрывают и в скорости, и в стоимости, а потребителю больше ничего и не нужно. Спрос на доставку при этом растёт, потому что потребительские привычки меняются. Но достаточно много серьёзных конкурентов на этот спрос. Данила Герасимиди, основатель и директор компании Gastro Norma

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Фото: Telegram / Славный друже Oblomoff