В Московском районе построят школу с бассейном, телестудией и оранжереей

В Петербурге согласовали проект новой школы на 825 учеников, которая появится на Пулковском шоссе. Здесь создадут не просто учебное заведение, а настоящий центр образования и творчества. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Будущее здание объединит школу и центр дополнительного образования. В нём разместятся учебные кабинеты, бассейн, спортивные и музыкальные залы, мастерские, медиатека и телестудия. Для творческих занятий предусмотрены студия звукозаписи, амфитеатр для выступлений и оранжерея, где школьники смогут изучать природные процессы и экологию.

В центре дополнительного образования откроются коворкинг, художественные классы, зал хореографии и кабинеты для психолога и массажа. Территорию благоустроят — здесь появятся площадки для игр, спорта и отдыха, а также зелёные зоны с цветниками.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре