В Петербурге скорректировали проект новой школы на Глухарской улице

Школа рассчитана на 825 учеников.

Архитектурный облик школы, которая строится на Глухарской улице в Приморском районе, был скорректирован. В обновленном проекте пересмотрены решения по фасадам: изменены параметры остекления лестничных клеток, скорректированы размеры витражей, а на первом этаже появились дополнительные окна. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Школа рассчитана на 825 учеников. В южной части здания будет расположена площадь для школьных линеек и мероприятий, в северо-западной – стадион и спортивные площадки, а в южной – игровые зоны и места для отдыха.

Фасад здания выделят витражным остеклением с декоративными элементами в виде стилизованных деревьев. Внутри школы предусмотрены кабинеты для занятий музыкой, рисованием, хореографией и театральным искусством. Для первоклассников оборудуют две спальни – отдельно для мальчиков и девочек.

Обновленный проект делает будущую школу не только функциональной, но и архитектурно выразительной, создавая комфортную образовательную среду для учеников.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре