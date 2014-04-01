Представлен облик корпусов жилого дома в Пушкине на территории Лесное

Корпуса образуют "двор без машин".

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик корпусов жилого дома в Пушкине на территории Лесное (участки 1, 2). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Корпуса образуют "двор без машин" с размещением детских, спортивных площадок. Парковки для автомобилей предполагается разместить за периметром двора на стоянках-спутниках. Здание будут иметь разную этажность.

Также Комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга был повторно согласован архитектурно-градостроительный облик школы на 1375 мест в Московском районе.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре