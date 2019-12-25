  1. Главная
В Петербурге утвердили проект нового храма у Пискарёвского кладбища
Сегодня, 16:25
Здание рассчитано на 210 человек и будет выполнено в классических традициях православного зодчества.

В Красногвардейском районе Петербурга появится новый православный храм — Воскресения Христова. Его построят рядом с Пискарёвским кладбищем на проспекте Непокорённых. Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний облик будущего здания, рассказал портал "Строительный Петербург". 

Проект разработан компанией "АМЦ-ПРОЕКТ" по заказу прихода храма. Здание рассчитано на 210 человек и будет выполнено в классических традициях православного зодчества. Внутри разместятся алтарь, солея, амвон, хоры и звонница. В притворе предусмотрят церковную лавку и лестницу на антресоль.

Фасады украсят светло-бежевые стеклофибробетонные панели с декоративными рельефами и символикой. Окна объединят пилястрами, напоминающими византийские колонны. Территорию благоустроят — появятся тротуары, проезды и озеленение.

Рядом с храмом построят два дома причта, выдержанных в едином стиле.

Ранее мы рассказывали, что на улице Доблести построят новый православный храм.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

