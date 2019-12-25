Работы по облицовке фасада вестибюля станции метро "Путиловская" близится к завершению

Уже выполнены основные этапы отделочных работ.

Завершаются работы по внешнему оформлению вестибюля строящейся станции метро "Путиловская" Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена. Телеграм-канал "Подземник" информирует, что процесс отделки фасадов подходит к завершающему этапу — фасад здания покрывается крупными фибробетонными плитами.

Уже выполнены основные этапы отделочных работ. Например, полностью закончена отделка натуральным камнем чёрного оттенка колонн, расположенных со стороны улицы Васи Алексеева, которые поддерживают архитектурный элемент — антаблемент.

Недавно завершился ключевой этап — на углу вестибюля, обращённого к проспекту Стачек, установили последнюю крупную панель из фибробетона окраса "охра".

Подрядчики отмечают, что для завершения оформления станции остались лишь мелкие детали. Необходимо закончить облицовку цокольной части, закрепить декоративные элементы на парапетах крыши и установить потолочную конструкцию.

Станция "Путиловская" войдёт в первый участок шестого радиуса метро Санкт-Петербурга, открытие которого запланировано в ближайшем будущем.

Ранее мы сообщили о том, что завершён монтаж панно в вестибюле станции "Путиловская".

Фото: Telegram / Подземник

