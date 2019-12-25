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Полиция нагрянула с обыском в офис псковского "Яблока"
Сегодня, 11:40
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Полиция нагрянула с обыском в офис псковского "Яблока"

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В прошлый раз у отделения изъяли технику.

В офисе отделения партии "Яблоко" в Пскове проходят обыски. Об этом сообщила пресс-служба партии 18 марта. 

Официальная причина визита полицейских не известна. Члены партии думают, что правоохранители хотят максимально изъять компьютеры и телефоны, чтобы, предположительно, нанести им материальный ущерб, а также запугать активистов. 

После следственных действий, которые прошли 5 марта, у "Яблока" изъяли все технику. Новые компьютеры удалось купить благодаря фандрайзингу. 

Рано утром обыски также прошли у лидера псковского отделения партии Льва Шлосберга, членов регионального совета отделения Николая Кузьмина и Екатерины Новиковой, у родителей Кузьмина, а также у псковских журналистов — Дениса Камалягина (внесён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и Светланы Прокопьевой.  

По информации защитника Павла Чикова, обыски связаны с высказываниями в Telegrame о губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове. Пост был опубликован 10 марта.

Фото: ВКонтакте / Псковское ЯБЛОКО

Теги: обыск, техника, яблоко
Категории: Лента новостей, Новости России,

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