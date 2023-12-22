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В Петербурге и Ленобласти обезвредили два артиллерийских снаряда времен войны
Сегодня, 15:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти обезвредили два артиллерийских снаряда времен войны

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Оба боеприпаса находились в состоянии сильной коррозии и были вывезены взрывотехниками ОМОН на специализированный полигон, где уничтожены.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили два артиллерийских снаряда времен войны, обнаруженные в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-службу ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Накануне, 2 апреля, в правоохранительные органы поступили сообщения об обнаружении на территории региона предметов, похожих на старые боеприпасы.

На строительной площадке на Манчестерской улице в Выборгском районе Петербурга рабочие нашли металлический предмет, похожий на снаряд. По указанному адресу была направлена группа разминирования ОМОН "Бастион" Росгвардии. Осмотрев находку, специалисты-взрывотехники установили, что это неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 76 мм.

Другой боеприпас был обнаружен жителем Всеволожского района в лесном массиве рядом с поселком Невская Дубровка. Сотрудники ОМОН, прибыв на место, идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 105 мм, также времен войны.

Оба боеприпаса находились в состоянии сильной коррозии и были вывезены взрывотехниками ОМОН на специализированный полигон, где уничтожены.

Фото: пресс-службу ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: росгвардия, снаряды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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