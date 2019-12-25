В Петербурге объемы выдачи ипотеки рухнули почти на треть

В течение октября в Северной столице было оформлено 2930 ипотек, что на 23% ниже показателя предыдущего месяца. Средняя сумма ипотечного займа за этот период упала на 8%, составив 5,24 миллиона рублей.

Объем выдачи ипотеки банками Петербурга за последний год сократился на 29%, достигнув отметки в 15,33 миллиарда рублей к октябрю. Такие данные приводит пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

В течение октября в Северной столице было оформлено 2930 ипотек, что на 23% ниже показателя предыдущего месяца. Средняя сумма ипотечного займа за этот период упала на 8%, составив 5,24 миллиона рублей.

Наибольший средний срок ипотечного кредитования был зафиксирован в Ингушетии – 319 месяцев (26 лет и 7 месяцев), тогда как наименьший – в Ненецком автономном округе (159 месяцев или 13 лет и три месяца). В Москве, Петербурге и Белгородской области средний срок предоставления ипотеки составлял 263 месяца (21 год и 11 месяцев).

В Ленинградской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц упал на 31% до 3,16 миллиардов рублей. За октябрь было предоставлено 760 ипотек, что также на 23% меньше, чем в сентябре. Среднее значение суммы кредита уменьшилось на 10% до уровня 4,17 миллионов рублей, при этом средний срок составил 246 месяцев (20 лет и шесть месяцев).

По всей стране за первые десять месяцев текущего года граждане РФ получили 1,01 миллион ипотечных займов на общую сумму 4,33 триллиона рублей. Это на 39% меньше по числу сделок и на 35% меньше в денежном выражении по сравнению с показателями того же периода прошлого года.

Ранее мы сообщили о том, что средний размер платежа по ипотеке в Петербурге составил 103,9 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV