Средний размер платежа по ипотеке в Петербурге составил 103,9 тыс. рублей

Средний ежемесячный платеж по ипотеке в Петербурге составляет 103,9 тыс. рублей, а средняя сумма кредита равна 4,9 млн рублей. Таким образом, ипотека занимает 57,9% семейного бюджета.

Петербург занял 29-ю позицию среди российских регионов по уровню доступности ипотеки для семей. Данный рейтинг был составлен агентством РИА Новости, исходя из соотношения среднего месячного ипотечного платежа и средней заработной платы двух работающих членов семьи без учета НДФЛ.

Средний ежемесячный платеж по ипотеке в Петербурге составляет 103,9 тыс. рублей, а средняя сумма кредита равна 4,9 млн рублей. Таким образом, ипотека занимает 57,9% семейного бюджета. Лидеры рейтинга составляют регионы Крайнего Севера: Чукотка (28,8%), Ненецкий (30,7%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (32,1%). В Топ-10 регионов входят также Мурманская область (35,3%), Ханты-Мансийский автономный регион (37,5%) и Магаданская область (37,6%). В списке лидирующих регионов из Северо-Западного кластера выделяются Мурманская область (37,6%) и Республика Коми (43,1%).

Среди регионов Северо-Запада наиболее доступные для ипотеки являются Мурманская область и Республика Коми. Москва заняла 26-е место с показателем доступности 55,9%. Петербург оказался на 46-й позиции с уровнем доступности 63,8%. Согласно данным Центробанка, на начало октября 2024 года спрос на ипотеку в Петербурге ослабевал. Размер ипотечного портфеля в городе составлял 1,16 триллионов рублей, при этом годовой прирост снизался до 10%.