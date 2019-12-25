В выходные объем торгов на СПб бирже вырос до 1,52 млрд рублей

Объем торгов на СПб бирже за прошедшие выходные, 1 и 2 марта, удвоился, достигнув суммы в 1,52 млрд рублей, в сравнении с 774,2 млн рублей за предыдущие выходные, 22-23 февраля. Эта информация была предоставлена в пресс-релизе биржи 3 марта.
Участники рынка заключили 74 336 сделок с использованием всех 55 доступных российских ценных бумаг.
Стоит отметить, что субботние и воскресные торговые сессии являются частью дополнительной утренней сессии понедельника, а расчет по сделкам, совершенным в выходные, производится во вторник (Т+1).
Фото: spb_exchange
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