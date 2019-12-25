Россиянам рассказали о способах включения ноутбука со смартфона

Эксперт рассказал, что персональный компьютер можно удаленно включать с помощью технологии Wake-On-Lan (W-O-L).

Удаленное включение и выключение компьютера со смартфона возможно несколькими способами, управлять компьютером со смартфона можно через приложения удаленного доступа. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Эксперт рассказал, что персональный компьютер можно удаленно включать с помощью технологии Wake-On-Lan (W-O-L). Это постоянная подача питания на сетевой адаптер, благодаря этому и возможно включение компьютера по запросу.

Также можно настроить прошивку материнской платы (BIOS) так, чтобы компьютер включался при появлении напряжения в сети, и подключить его к сети через смартрозетку. Она в свою очередь подключена к интернету и управлять ею можно из приложения на смартфоне.

Управлять компьютером со смартфона можно и с помощью приложений TeamViewer, Parallels, Microsoft Remote Desktop.

В WhatsApp можно прочитать сообщение, даже если его удалили.

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