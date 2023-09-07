Стало известно о состоянии пострадавших на трассе "Скандинавия" велосипедистках

По данным Комздрава, две пострадавших девочки в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника были направлены в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области уточнил, что в аварии на трассе "Скандинавия", которая произошла 7 сентября около 10:40 пострадали 12 человек (в том числе двое погибли).

На место проишествия от Ленинградской области было направлено пять бригад скорой помощи, ещё восемь бригад скорой помощи прибыли от Санкт-Петербурга. Также на место был направлен вертолёт санавиации.

По данным Комздрава, две пострадавших девочки в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника были направлены в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверо пострадавших направлены в Рощинскую межрайонную больницу, ещё четверо пострадавших осматриваются медиками.

Видео: администрация Ленобласти