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Стало известно о состоянии пострадавших на трассе "Скандинавия" велосипедистках

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По данным Комздрава, две пострадавших девочки в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника были направлены в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области уточнил, что в аварии на трассе "Скандинавия", которая произошла 7 сентября около 10:40 пострадали 12 человек (в том числе двое погибли).

На место проишествия от Ленинградской области было направлено пять бригад скорой помощи, ещё восемь бригад скорой помощи прибыли от Санкт-Петербурга. Также на место был направлен вертолёт санавиации. 

По данным Комздрава, две пострадавших девочки в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника были направлены в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверо пострадавших направлены в Рощинскую межрайонную больницу, ещё четверо пострадавших осматриваются медиками.

Видео: администрация Ленобласти

 

Теги: смертельное дтп, трасса скандинавия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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