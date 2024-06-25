В Петербурге заблокировали 4 сайта по продаже сим-карт без документов

Прокурор Московского района направил в суд 4 исковых заявления.

Прокуратура Московского района Петербурга приняла меры к блокировке сайтов, содержащих информацию о продаже сим-карт без документов. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В ходе проверки выявлены ресурсы в интернете, предоставляющие возможность незаконной продажи сим-карт, а также получения услуг связи пользователями без их идентификации, включая услуги по подмене абонентского номера или уникального кода идентификации, IP-телефонии, виртуальных АТС, GSM-шлюзов. Использование вышеуказанных абонентских модулей применяется злоумышленниками при совершении преступлений, в том числе телефонного мошенничества.

Прокурор Московского района направил в суд 4 исковых заявления с просьбой признать данную информацию запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, доступ к сайтам ограничен.

Недавно Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества.

Фото: unsplash (Brett Jordan)