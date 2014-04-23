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Благодаря петербургской прокуратуре заблокировали сайт по незаконной продаже сим-карт
Сегодня, 17:59
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Благодаря петербургской прокуратуре заблокировали сайт по незаконной продаже сим-карт

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На ресурсе любые пользователи, включая детей, могли купить сим-карту дистанционным способом без предоставления документов.

Прокуратура Кировского района Петербурга в ходе мониторинга интернета выявила сайт, предлагающий сим-карты различных операторов без паспортной идентификации. Об этом сообщили 21 мая в надзорном ведомстве. 

На ресурсе любые пользователи, включая детей, могли купить сим-карту дистанционным способом без предоставления документов и заключения договора об оказании услуг. Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению в РФ. 

Требования удовлетворены, ресурс заблокирован.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка предстанет перед судом за незаконный оборот более 800 пачек контрафактных табачных изделий. Изделия женщина хотела реализовать через магазин на улице Партизана Германа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, сим-карта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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