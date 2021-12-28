Стало известно, о чем мечтают петербургские дети на Новый год

Вместе с тем каждый второй родитель хочет порадовать своего ребенка и готов подарить ему на Новый год дорогой подарок.

Во вторник, 28 декабря, издание "Петербургский дневник" рассказало, о чем мечтают дети в Петербурге и сколько их родители планируют потратить на покупку подарка. Опрос 1800 человек провели специалисты онлайн-ретейлера "Самокат" и международной школы программирования "Алгоритмика"

Так, 55% опрошенных родителей потратят от трех до пяти тысяч рублей на подарок ребенку. Каждый четвертый планирует сделать подарок на сумму от пяти до десяти тысяч рублей. 68% человек заказывают презенты в онлайн-магазинах. Реже едут в торговые центры (22%) и специализированные магазины (10%).

Петербургские дети чаще хотят новые игрушки (29%), домашнее животное (13%) и встречу с Дедом Морозом (11%). Каждый десятый ребенок хочет много сладостей: любимыми праздничными лакомствами оказались шоколад, шоколадные фигурки и конфеты. Более 8% детей хотят новый гаджет. 3,4% мечтают стать президентом.

Более 8% озвучили варианты "увидеть единорога и прокатиться на нем", "хочу в университет, где учат собирать суперускорители", "первая татуировка", "чтобы у папы не проявилась аллергия на котёнка".

Кроме того, 77% опрошенных родителей заявили, что их дети в возрасте до 12 лет верят в чудеса и Деда Мороза.

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