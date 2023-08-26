Нуждающимся петербургского МО выдавали чесночный соус

Дмитрий Иванов добавил, что нуждающиеся "искренне рады любой безвозмездной помощи".

Глава муниципального образования (МО) "Горелово" в Красносельском районе Петербурга Дмитрий Иванов в начале июля раздавал нуждающимся чесночный соус бренда Heinz. Он разъяснил ситуацию изданию "РИА Новости".

Соус предлагали представителям социально незащищенных слоев населения и жителям МО, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Мы выдавали и выдаем не только соусы. Вчера, например, была организована выдача нуждающимся хлебобулочных изделий, также выдавалась бытовая химия. Мы используем все возможности, чтобы помочь людям. Дмитрий Иванов, глава МО "Горелово"

Также Дмитрий Иванов добавил, что нуждающиеся "искренне рады любой безвозмездной помощи". При этом информация о раздаче соусов на странице "Горелово" удалена.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)