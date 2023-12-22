Участники акции "Я твой донор" сдали 30 литров крови

Одна донация крови составляет 450 мл. Данного объема во многих случаях достаточно, чтобы спасти до трех человек.

В Петербурге прошла акция "Я твой донор". Около 100 железнодорожников Октябрьской магистрали стали участниками благотворительной встречи. Они пополнили банк Санкт-Петербургской станции переливания крови на 30 литров. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Сбор крови провели в волонтерском центре Октябрьской железной дороги "Добростудия". Центр находится на Московском вокзале.

Отметим, что одна донация крови составляет 450 мл. Данного объема во многих случаях достаточно, чтобы спасти до трех человеческих жизней.

Донорские благотворительные акции уже стали частью корпоративной культуры железнодорожников. Мы гордимся, что работники магистрали рады подарить частичку себя и безвозмездно помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации и нуждающимся в донорской крови.

Надежда Андреева, волонтер ОЖД и организатор акции

Ранее мы писали, что в Бертгольд центре прошла просветительская акция, посвящённая рассеянному склерозу.

Фото: Telegram / СПб Главный