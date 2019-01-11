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Утром 26 августа в магазине МО "Горелово" мужчина требовал продать ему алкоголь с пистолем в руках

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Работница "Магнита" испугалась неадеквата и спряталась в подсобку к другим сотрудникам.

Утром субботы, 26 августа, в 06:37 уроженец Узбекистана требовал продать ему алкоголь в продуктовом магазине сети "Магнит" и держал в руках предмет, который похож на пистолет. Об этом стало известно Piter.TV.

Работница "Магнита" испугалась неадеквата и спряталась в подсобку к другим сотрудникам, из-за чего некоторые время магазин пустовал. В этот момент мужчина взял бутылку пива и ушел.

Проводится проверка. Личность похитителя устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала размахивавшего пистолетом на Лиговском проспекте

Видео: Piter.TV

Теги: мо горелово, похищение алкоголя
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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