В Колпино грабители украли алкоголь из магазина, распылив газовый баллончик в лицо продавцу

Любителей выпить на безвозмездной основе разыскивает полиция.

В Колпинском районе полиция разыскивает хулиганов, разбрызгавших в лицо сотруднику магазина содержимое газового баллончика. Инцидент произошел в тот момент, когда посетители решили похитить из заведения алкогольную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным оперативников, преступление совершено в помещении по набережной Комсомольского канала. В ограблении участвовало трое мужчин. В результате нападения пострадала 55-летняя продавщица. В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается.

Правоохранительные органы инициировали проверку обстоятельств данного происшествия.

Фото: Piter.tv