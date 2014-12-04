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В ходе конфликта в Клинском переулке подросток ударил мужчину ножом
Сегодня, 12:45
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В ходе конфликта в Клинском переулке подросток ударил мужчину ножом

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Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Полиция Адмиралтейского района задержала участника ножевого конфликта, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 15 июня поступила информация о ранении мужчины в Клинском переулке. На месте обнаружили 24-летнего жителя Мурманской области, пострадавшего госпитализировали в больницу. 

Накануне по подозрению в совершении этого преступления задержали 17-летнего горожанина. Юноша в ходе ссоры с потерпевшим ударил его ножом. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее на Piter.TV: сбросивший мужчину с эскалатора в ТРЦ на проспекте Культуры отправлен в колонию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: клинский переулок, ножевой конфликт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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