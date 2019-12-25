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Мигрантка ударила мужа ножом в квартире на Петергофском шоссе
Сегодня, 14:28
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Мигрантка ударила мужа ножом в квартире на Петергофском шоссе

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На месте обнаружили 50-летнего пострадавшего из Узбекистана, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Проводится проверка по факту ножевого конфликта между супругами в Красносельском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию вечером 3 июня поступило сообщение от мужчины о том, что он получил ранение в живот от жены в квартире дома 1 по Петергофскому шоссе. На месте обнаружили 50-летнего пострадавшего из Узбекистана, его передали бригаде скорой помощи и госпитализировали в тяжелом состоянии. В отдел же увезли 49-летнюю женщину, соотечественницу супруга. 

Задержанная привлечена к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и проверяется на причастность к ранению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчине предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 2002 году на проспекте Косыгина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ножевой конфликт, петергофское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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