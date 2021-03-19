Спрос на новостройки Петербурга сохраняется на высоком уровне

Девелоперы в различных регионах страны своевременно отреагировали на временное снижение покупательской активности сокращением объемов нового строительства.

Российский рынок жилой недвижимости продолжает адаптироваться к современным экономическим условиям. На конференции для застройщиков "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству" представители строительной отрасли обсудили текущее состояние рынка и перспективы развития. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Крупные города демонстрируют высокий уровень устойчивости по отношению к небольшим населенным пунктам или городам-миллионникам. Москва и Питер показывают уровень распроданности 90%, при среднем уровень распроданности по стране 69%. Это означает, что нет избытка на рынке жилья, это означает, что темпы роста цен умеренно подрастают, что составляет устойчивую экономику для застройщика и делает привлекательным финансирование новых проектов по строительству живой недвижимости. Анатолий Попов, Заместитель председателя Правления Сбербанка

Высокий уровень распроданности объектов в Санкт-Петербурге и Москве свидетельствует о сбалансированности рынка. К моменту сдачи новых жилых комплексов большинство квартир уже находят своих покупателей, что минимизирует риски перенасыщения рынка.

Девелоперы в различных регионах страны своевременно отреагировали на временное снижение покупательской активности сокращением объемов нового строительства. Эта мера позволила сохранить равновесие между предложением и спросом. В Санкт-Петербурге объемы ввода нового жилья за последний год примерно соответствуют показателям продаж, что подтверждает стабильность местного рынка недвижимости даже в условиях экономической неопределенности.

Видео: портал "Строительный Петербург"