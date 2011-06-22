На Невском проспекте включили новогоднюю иллюминацию

Концепция праздничного оформления вновь подчеркнет имперский статус Северной столицы.

В историческом центре Петербурга 1 декабря заработала новогодняя иллюминация. Город все еще продолжают украшать к празднику, передает телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на губернатора Александра Беглова.

Концепция праздничного оформления вновь подчеркнет имперский статус Северной столицы. В частности, Литейный мост станет продолжением комплексного оформления одноименного проспекта. Впервые появится подсветка на таких малых переправах, как Прачечный мост, мост Белинского, Красный и Почтамтский мосты. Кроме того, завершается оформление Александровского сада. Обновятся световые тоннели и фотозоны на Конногвардейском бульваре.

Всего установят 86 елок, две из них будут настоящими – на Дворцовой площади и Якорной площади в Кронштадте.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам напомнили о правилах обращения с фейерверками перед Новым годом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)