На Невском проспекте включили новогоднюю иллюминацию
Сегодня, 9:05
Концепция праздничного оформления вновь подчеркнет имперский статус Северной столицы.

В историческом центре Петербурга 1 декабря заработала новогодняя иллюминация. Город все еще продолжают украшать к празднику, передает телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на губернатора Александра Беглова. 

Концепция праздничного оформления вновь подчеркнет имперский статус Северной столицы. В частности, Литейный мост станет продолжением комплексного оформления одноименного проспекта. Впервые появится подсветка на таких малых переправах, как Прачечный мост, мост Белинского, Красный и Почтамтский мосты. Кроме того, завершается оформление Александровского сада. Обновятся световые тоннели и фотозоны на Конногвардейском бульваре. 

Всего установят 86 елок, две из них будут настоящими – на Дворцовой площади и Якорной площади в Кронштадте. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам напомнили о правилах обращения с фейерверками перед Новым годом. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

