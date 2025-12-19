В Кудрово дети побывали на представлении "Новогоднее волшебство в Изумрудном городе"

Гостями мероприятия стали дети участников специальной военной операции, многодетные семьи и отличники местных школ.

В Заневском городском поселении подготовили праздничное представление "Новогоднее волшебство в Изумрудном городе". Это не просто спектакль, а настоящее путешествие в Изумрудный город. Главные герои повести Александра Волкова давали ребятам задания по ходу пьесы. Так что каждый ребенок смог поучаствовать в постановке.

Очень понравилось! Ребята большие молодцы праздник действительно подарил много положительных эмоций, и ребёнку, даже такому малышу, очень понравилось, смотрелось с большим удовольствием. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в таком празднике, спасибо большое! С наступающими праздниками! Ирина Бесшапошникова, зрительница представления

Посмотреть на новогоднее представление пришло более двухсот человек. На подготовку ушло порядка двух месяцев. И результат стоил всех ожиданий.

В первый раз в таком масштабе, потому как буквально недавно открыли этот концертный зал и для нас это большая радость конечно, но и ответственность. Но, мне кажется, что коллектив справился. Действительно вложились по полной программе. Более 50 костюмов было отшито, записаны фонограммы, подготовлены и речи, и, конечно, световое оборудование сегодня нам позволяет делать это достаточно высоком уровне. Мария Тырувере, директор центра культуры и досуга "Кудрово" Заневского городского поселения

На большой сцене выступили более 60 воспитанников центра культуры и досуга "Кудрово". Танцовщики, театралы, вокалисты. Каждый смог похвастаться талантом и побудить других детей заниматься творчеством.

Очень все понравилось, детки так танцуют, Валя теперь тоже, наверное, захочет танцевать после этого. Очень красочное шоу, я даже удивлена. Ольга Фетисова, зрительница представления

Гостями мероприятия стали дети участников специальной военной операции, многодетные семьи и отличники местных школ. А в конце торжества ребята получили подарки от администрации Заневского городского поселения.

Видео: Piter.tv