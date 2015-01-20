В Кудрово прошел бал главы Заневского городского поселения

На празднике состоялось символическое открытие нового пространства.

В концертном зале Кудрово в конце прошлой недели прошел бал главы Заневского городского поселения. На большом празднике для инициативной молодежи состоялось символическое открытие нового пространства.

Потребность в концертном зале была очень высокой. У нас был небольшой концертный зал на 50 мест. Особенно в последнее время он перестал отвечать требованиям. Нам действительно требовалось помещение большей площади. Тем более, вот сегодня мы стоим с вами в этом светлом, комфортном и невероятно современном зале. Глаз радуется, радуется душа от того, что сегодня зал наш наполнен молодежью. Мария Тырувере, директор центра культуры и досуга "Кудрово" Заневского городского поселения

Этого дня ждал чуть ли не каждый ребенок молодого города. И теперь у воспитанников местного центра культуры появилась возможность почувствовать себя настоящими артистами. Ведь, общая площадь новой площадки составила более 600 квадратных метров, а это значит, что места хватит всем.

Конечно же, не хватало пространства для молодого города. И я уверен, что это не последнее приобретение города в области массовых мероприятий, которые необходимо здесь проводить. Я уверен, что мы на этом не остановимся. Получается, уже каждый год мы открываем новые объекты в культурной и социальной области. От этого зала мы ожидаем, что оно будет востребовано, что оно будет нужно. Здесь будут проходить форумы, здесь будут проходить диспуты и, конечно же, праздничные мероприятия. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения Ленинградской области

Организатором мероприятия выступила администрация Заневского городского поселения. В этот день больше сотни молодых людей – школьники и студенты, артисты и спортсмены, а также активисты волонтерских движений собрались вместе, чтобы подвести итоги уходящего года.

Ребята, я просто от них, я извиняюсь за выражение, балдею. Они участвуют во всех мероприятиях, они участвуют в спорте, они участвуют в благоустройстве территорий. Я им хочу просто пожелать, ребята, не сбавлять вот эту инициативу и активность. Работайте, работайте, работайте. Вы нам помогаете, вы наша смена, которая после нас придет. Алексей Гердий, глава администрации Заневского городского поселения

Также в рамках новогоднего бала для ребят выступил лауреат общероссийского конкурса "Молодые дарования России", кларнетист Камиль Фатыхов. После чего участники познакомились с танцевальной культурой русских балов XIX века – освоили азы полонеза. Завершился вечер выступлением кавер-группы "Революция" и зажигательной дискотекой.

Видео: Piter.tv