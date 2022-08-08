Повезёт в конце: больше половины петербуржцев верят в новогоднее чудо

55% петербуржцев верят, что могут получить неожиданный подарок или стать победителем лотереи в канун Нового года. Из них больше четверти (28%) считают себя абсолютными везунчиками. При этом чаще других верят в силу своей фортуны менеджеры (17,9%) и бухгалтеры (19,1%), выяснил* сервис для поиска работы и подбора персонала Работа.ру.

Так, 45% опрошенных отрицают возможность новогоднего чуда и неожиданных подарков судьбы, особенно, материальных. По мнению пятой части (19%) респондентов, люди, которым повезёт с крупным денежным выигрышем – несчастные, поскольку они будут вынуждены проходить испытание деньгами. В большинстве случаев петербуржцы считают своим главным везением в жизни нематериальные события: знакомство со своей второй половинкой (20%), рождение детей (17%), или переезд в другой город(15%).

Везет чаще всего кому-то другому, считают 63% респондентов. 39% участников исследования рассказали, что имеют всего одного-двух друзей, которым постоянно сопутствует удача, а пятая часть (22%) знают трёх и более везунчиков. При этом в половине случаев (50%) удача хоть раз помогала жителям Санкт-Петербурга избегать неприятностей или без труда выходить из сложных жизненных ситуаций. Чаще всего везло жителям столицы – 40% москвичей верят, что удача на их стороне. В топ-3 "удачливых" городов вошли также Казань и Краснодар – где доля жителей, которые верят в чудо и удачу, достигает 32%.

Свою финансовую удачу и денежные выигрыши чаще других отмечали специалисты из сферы финансов (45,3%), транспорта и логистики (11,8%), розничной торговли (10,8%), информационных технологий (8,5%) и строительства (6,6%). По данным о выигрышах в лотереях за последние два года, призовой фонд свыше 50 000 000 рублей чаще других забирали слесари и представители рабочих специальностей (7 выигрышей в 2023-2024 гг.). А вот в ставках на спорт, по статистике букмекера OLIMPBET, чаще всего везет офис-менеджерам (34%), работникам сферы услуг (26%) и производства (16%).

При этом, жители регионов чаще москвичей и петербуржцев становятся обладателями крупных финансовых выигрышей. По данным компании OLIMPBET, в 2024 году пользователи из регионов в 1,7 раза чаще, чем жители столицы, увеличивали выигрыши более чем в 10 раз. Обладателями двух крупнейших выигрышей в размере 1 000 000 000 рублей новогодних лотерей также становились жители регионов – Тюмени и Нижнего Новгорода.

*Опрос проводился в середине ноября 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1259 россиян, жителей 17 городов России с населением свыше 1 000 000 чел.

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