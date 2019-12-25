На проспекте Энергетиков появится новый корпус ЦДЮТТ "Охта"

После строительства инвестор передаст объект городу.

В Красногвардейском районе построят новое здание для Центра детского и юношеского технического творчества "Охта". Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Инвестору предоставят участок площадью в 4,8 тыс. кв. метров на проспекте Энергетиков. В здании будет блок для спортивных и танцевальных занятий, учебный блок, а также актовый зал на 250 мест, тир и административно-технические помещения. Инвестором выступает АО "СЗ "Легенда Малоохтинского". После строительства центр передадут городу.

По словам губернатора Александра Беглова, благодаря созданию нового здания для центра удастся привлечь большее количество участников. Кроме того, объект станет еще одной точкой на карте социальной инфраструктуры города.

На данный момент у "Охты" два корпуса — на проспекте Металлистов, 18/2 и улице Панфилова, 23. В них занимаются более 3 тыс. детей и подростков.

На минувших выходных в Красногвардейском районе произошел хлопок из-за утечки газа в трехкомнатной квартире.

Фото: vk.com/centerohta / Дмитрий Бакулин