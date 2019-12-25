Завод по производству высокомолекулярного полиэтилена построят у Волковского кладбища

Научно-производственное объединение намерено освоить территорию площадью не менее 37 тыс. "квадратов".

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга одобрил проект планировки территории во Фрунзенском районе, предусматривающей создание производственного комплекса, который войдёт в состав первого российского предприятия по выпуску высокомолекулярного полиэтилена. Как пишет издание "Деловой Петербург", участок частично занят историческим Волковским лютеранским кладбищем, остальная территория занята промышленными зданиями.

Научно-производственное объединение специальных материалов намерено освоить территорию площадью не менее 37 тыс. "квадратов", построив лаборатории для исследовательских и испытательных целей, офисные здания, помещения для научной, производственной и выставочно-ярмарочной деятельности, а также служебные автостоянки.

Ранее, в июне предыдущего года и январе текущего года, НПО успешно прошло процедуру согласования проектной документации в Государственной строительной инспекции, получив разрешение на строительство научно-исследовательского и научно-испытательного корпусов, расположенных вдоль Нефтяного проезда вблизи кладбища.

Фото: Pxhere