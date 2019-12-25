На проспекте Культуры уже начали работы по замене освещения

Специалисты установят опоры для 405 энергосберегающих фонарей

В Калининском и Выборгском районах стартовала реконструкция освещения. Работы проводят на проспекте Культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга сегодня, 6 марта.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что светильники меняли последний раз 16 лет назад. В этом году на магистрали, длина которой составляет 3 км, установят опоры для 405 энергосберегающих фонарей. Будут проложены новые сети.

Кроме того, работы по замене освещения пройдут еще на 28 улицах Северной столицы. Их начнут в 2022 году.

Ранее на Piter.tv: на съезде с моста Бетанкура бетономешалка перегородила путь для автомобилей.

Фото: Piter.tv