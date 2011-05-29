Детская площадка обновлена в Московском парке Победы

Появились три игровых комплекса, качели, карусели, качалки на пружине, балансир и песочница.

В Московском парке Победы по заказу Центра комплексного благоустройства обновили детское игровое оборудование вокруг памятника "Прием в пионеры". Об этом сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

На площадке появились три игровых комплекса, качели, карусели, качалки на пружине, балансир и песочница, все сделано в пастельных голубых и охровых тонах. Кроме того, установлен информационный стенд с правилами пользования и безопасности.

Московский парк Победы – памятник истории Блокады и Великой Отечественной войны. На аллеях располагаются памятники героям. При этом инфраструктура объекта позволяет как отдать дань прошлому, так и погулять с детьми.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга