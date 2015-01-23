Первый центр лечения нейродегенеративных заболеваний заработал в Петербурге

Центр оснастили современным оборудованием.

В Адмиралтейском районе Петербурга во Всемирный день мозга открылся первый центр лечения нейродегенеративных заболеваний на базе поликлиники №81. Об этом рассказали в Смольном.

Центр оснастили современным оборудованием, также будут использовать диагностическую базу медицинского учреждения, в том числе – установленные в 2022 году аппараты КТ и МРТ. Сотрудники являются лучшими неврологами города и специалистами по нейродегенеративным заболеваниям.

Кроме того, центр проведет научную и образовательную работу, организует взаимодействие медицинских и общественных структур, помогающих больным с расстройством движения.

В Северной столице и СЗФО живут свыше 12 тыс. пациентов, которые страдают нейродегенеративными заболеваниями, из них 6 тыс. человек – болезнью Паркинсона, более трети имеют прогрессирующие когнитивные нарушения, приводящие к деменции.

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Фото: пресс-служба Смольного