Под Выборгом появится кладбище за 223 миллиона рублей

По данным администрации Выборгского района, новое кладбище будет рассчитано на 23 760 могил.

Новое кладбище построят на берегу реки в Выборгском районе Ленобласти. Работы по благоустройству территории обойдутся в 223 миллиона. Итоги аукциона районная администрация подведет 28 июня.

Финансировать строительство кладбища в Селезневском сельском поселении будут из муниципального бюджета. Общая площадь территории составит 27,4 гектара. На кладбище оборудуют три стоянки, в последствии там появится часовня.

По данным администрации Выборгского района, новое кладбище будет рассчитано на 23 760 могил. На данном кладбище также предусмотрят места для найденных останков советских воинов. Завершить работы планируют к 1 декабря 2024 года.

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