На въезде в Кронштадт установили знак "Город воинской славы"
Сегодня, 14:47
Звание "Город воинской славы" Кронштадт получил в 2009 году.

На въезде в Кронштадт установлен знак "Город воинской славы", который отражает историю и военный подвиг город. Об этом сообщили в Смольном 17 сентября. 

Знак появился рядом с реконструированным участком Кронштадтского шоссе, он выполнен в форме носовой части боевого корабля, а также облицован натуральным гранитом и хромированным металлом. 

Звание "Город воинской славы" Кронштадт получил в 2009 году. В советское время город наградили двумя орденами Красного Знамени, в 1954 и 1984 годах. На церемонии сегодня их вынесли солдаты роты почетного караула. 

Фото: пресс-служба Смольного 

