В Пушкинском районе появится новый жилой комплекс с двумя садами и школой

Совместно с "Специализированный застройщик "Северная Венеция", "Норд Сити", "ИНТЕК" и "Корпорация "Развитие" компания выполнит реконструкцию Волхонского шоссе и транспортной развязки.

ООО "Корпорация "Развитие" обратилась в Градкомиссию Петербурга с проектом строительства жилых домов на территории, ограниченной Волхонским, Киевским и Рехколовским шоссе,на границе с Ленинградской областью площадью 175 364 м2. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По решению Градкомиссии, реализовать проект возможно при соблюдении следующих условий: проектирование, строительство и безвозмездная передача городу детских садов на 230 и 180 мест, школы на 825 мест в границах территории жилищного строительства. Также требуется безвозмездно передать в собственность города встроенные помещения в проекте жилищного строительства площадью 90 м2 – для участкового, 600 м2 – для нужд администрации Пушкинского района, а также четыре помещения по 220 м2 и 441 м2 для размещения кабинетов врачей общей практики в разных очередях проекта синхронно со сдачей жилья. Также застройщик обязуется провести проектирование, строительство и безвозмездную передачу в собственность Санкт‑Петербурга поликлиники на 480 посещений в смену и объекта культуры и искусства в Шушарах.

Совместно с "Специализированный застройщик "Северная Венеция", "Норд Сити", "ИНТЕК" и "Корпорация "Развитие" компания выполнит реконструкцию Волхонского шоссе и транспортной развязки.

Фото: Piter.tv