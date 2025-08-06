Первым заместителем главы ГСУ СК РФ по Петербургу стал Виктор Козлов

В 2003 году он отучился в Петербургском университете МВД России.

Пост первого заместителя руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу занял Виктор Козлов. До этого он был замруководителя ЗМСУТ СК РФ, пишет 13 февраля Neva.Today.

В 2003 году Козлов отучился в Петербургском университете МВД России, до 2007 года работал следователем и старшим следователем прокуратуры Московского района. До 2010 года занял пост замруководителя следственного отдела по Петродворцовому району при прокуратуре, позже его назначили руководителем отдела процессуального контроля при прокуратуре.

А с 2011 по 2016 годы Виктор Козлов работал руководителем управления процессуального контроля ГСУ СК РФ по городу, с 2016 по 2024 годы вступил на должность замруководителя СУ СК РФ по Ленобласти.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге назначен новый начальник полиции.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу