Первым заместителем главы ГСУ СК РФ по Петербургу стал Виктор Козлов
Сегодня, 16:27
136
В 2003 году он отучился в Петербургском университете МВД России.

Пост первого заместителя руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу занял Виктор Козлов. До этого он был замруководителя ЗМСУТ СК РФ, пишет 13 февраля Neva.Today

В 2003 году Козлов отучился в Петербургском университете МВД России, до 2007 года работал следователем и старшим следователем прокуратуры Московского района. До 2010 года занял пост замруководителя следственного отдела по Петродворцовому району при прокуратуре, позже его назначили руководителем отдела процессуального контроля при прокуратуре. 

А с 2011 по 2016 годы Виктор Козлов работал руководителем управления процессуального контроля ГСУ СК РФ по городу, с 2016 по 2024 годы вступил на должность замруководителя СУ СК РФ по Ленобласти. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге назначен новый начальник полиции. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

