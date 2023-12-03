Врио начальника полиции Петербурга и Ленобласти стал Сергей Музыка

Он возглавлял подразделения в Ломоносовском, Адмиралтейском, Невском районах.

Врио начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти с 7 ноября стал Сергей Музыка. Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что Сергей Музыка работает в органах внутренних дел порядка 25 лет. Он возглавлял подразделения в Ломоносовском, Адмиралтейском, Невском районах. В последние годы занимал пост начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти.

Ранее на этой должности был генерал-майор Дмитрий Баранов, который назначен главой УМВД по Тверской области.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)