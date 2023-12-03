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Врио начальника полиции Петербурга и Ленобласти стал Сергей Музыка
Сегодня, 8:53
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Врио начальника полиции Петербурга и Ленобласти стал Сергей Музыка

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Он возглавлял подразделения в Ломоносовском, Адмиралтейском, Невском районах.

Врио начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти с 7 ноября стал Сергей Музыка. Об этом пишет "Фонтанка". 

Известно, что Сергей Музыка работает в органах внутренних дел порядка 25 лет. Он возглавлял подразделения в Ломоносовском, Адмиралтейском, Невском районах. В последние годы занимал пост начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти. 

Ранее на этой должности был генерал-майор Дмитрий Баранов, который назначен главой УМВД по Тверской области. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: полиция петербурга, сергей музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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