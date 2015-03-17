Дом творчества писателей в Комарово обрел нового владельца

Заместитель главы Управления Росреестра по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктория Гуляевская подчеркнула, что возвращение комплекса стало результатом судебного разбирательства.

С середины сентября здание Дома творчества писателей, расположенного в Комарово на Кавалерской улице недалеко от берега Финского залива, передается в совместную юрисдикцию региональных властей Санкт-Петербурга и российского Союза писателей, сообщает издание "Деловой Петербург".

Как поясняет сопредседатель петербургского отделения Союза писателей России Валерий Попов, дальнейшая судьба комплекса определяется, но ясно одно: традиционная культурная миссия, связанная с творческой деятельностью и отдыхом авторов, останется приоритетной задачей.

Исторически объект принадлежал государству, но длительное время находился под управлением некоммерческой структуры "Дом творчества писателей "Комарово"", которая была основана организацией "Литературный фонд России", позже переименованной в "Литературное общество писателей России". В 2020 году судебные органы признали незаконность нахождения комплекса в распоряжении указанной организации и вернули недвижимость обратно государству. Позднее, в феврале 2023 года, с литературного сообщества потребовали компенсацию в размере 4,7 млн рублей за ненадлежащее использование сооружений в указанный период.

Заместитель главы Управления Росреестра по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктория Гуляевская подчеркнула, что возвращение комплекса стало результатом судебного разбирательства. Позже возник вопрос о дальнейшей судьбе Дома творчества, в связи с чем в 2025 году президентским распоряжением комплекс передан Союзу писателей России на основании соглашения о безвозмездном пользовании, обязывающего организацию поддерживать и эксплуатировать имущество по предназначенному профилю.

Хотя формально правовой статус комплекса оставался неопределённым, в нём регулярно проходили мероприятия творческого формата. Основанный в середине XX века, Дом творчества стал местом вдохновения для множества известных деятелей литературы, включая Анну Ахматову, Виталия Бианки, братьев Аркадия и Бориса Стругацких.

Скриншот: Яндекс Панорамы