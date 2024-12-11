Вице-губернатором Петербурга по медицине стал Константин Звоник

Он будет координировать и контролировать деятельность комитета по здравоохранению, комитета по информатизации и связи, Управления ветеринарии Петербурга.

В петербургском правительстве произошли кадровые изменения, рассказали 6 февраля в Смольном.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о назначении Константина Звоника на должность вице-губернатора города. Он будет координировать и контролировать деятельность комитета по здравоохранению, комитета по информатизации и связи, Управления ветеринарии Петербурга.

Место Звоника занимал Олег Эргашев, он уволился из администрации Северной столицы в конце января.

Константин Звоник биография

Константин Звоник является выпускником Первого Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, а также обладает ученой степенью кандидата медицинских наук. В течение нескольких лет он занимался преподаванием дисциплины "Общественное здоровье и организация здравоохранения" в Институте реформ здравоохранения.

Помимо этого, Звоник работал в Департаменте здравоохранения Москвы, где отвечал за реализацию проектов, направленных на улучшение региональной системы здравоохранения.

С июля 2023 года Константин Звоник был директором государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Константин Звоник