На Народной улице появится футбольное поле с трибунами

Площадь участка составляет 15 тысяч кв. метров.

На Народной улице, участок 115, собираются построить спортивный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому ООО "Спорт Селекшн Скаутинг" предоставляет земельный участок площадью 15 тысяч кв. метров.

На территории будет крытый спорткомплекс с футбольным полем и трибунами для зрителей. Часть помещений после строительства передадут в собственность города.

Кроме того, спорткомплекс с катком собираются построить на Дальневосточной улице.

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