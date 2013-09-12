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На Народной улице появится футбольное поле с трибунами
Сегодня, 17:10
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На Народной улице появится футбольное поле с трибунами

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Площадь участка составляет 15 тысяч кв. метров.

На Народной улице, участок 115, собираются построить спортивный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому ООО "Спорт Селекшн Скаутинг" предоставляет земельный участок площадью 15 тысяч кв. метров.

На территории будет крытый спорткомплекс с футбольным полем и трибунами для зрителей. Часть помещений после строительства передадут в собственность города. 

Кроме того, спорткомплекс с катком собираются построить на Дальневосточной улице. 

Фото: Pexels

Теги: спорткомплекс, футбольное поле
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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