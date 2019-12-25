Благоустройство нового сквера на Среднем проспекте стартует в 2026 году

В этом году начнется благоустройство нового сквера, расположенного у дома №93 на Среднем проспекте Васильевского острова. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, территория будет полностью обновлена: здесь появятся современные пешеходные зоны, удобная уличная мебель, качели и комфортная площадка для отдыха. Кроме того, сквер будет озеленен — высадят деревья и кустарники.

При этом главным элементом обновленного пространства останется скульптура "Археологам".

Фото: Правительство Петербурга