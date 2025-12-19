Новый сезон "Кожаного мяча" по футзалу стартует в Петербурге в понедельник

Всего в борьбу за награды включатся 96 юношеских и женских команд, которые разыграют первенство на трех спортивных аренах в течение месяца.

Уже в ближайший понедельник, 2 февраля, в Санкт-Петербурге стартует традиционный турнир "Кожаный мяч — Школьная футбольная лига" по мини-футболу. Как сообщают в Федерации футбола города, соревнования соберут свыше 1300 учащихся средних школ из 17 районов мегаполиса в четырех возрастных группах — от 12 до 18 лет. Об этом сообщило издание "Вечерний Санкт-Петербург".

Всего в борьбу за награды включатся 96 юношеских и женских команд, которые разыграют первенство на трех спортивных аренах в течение месяца. Финальные игры пройдут в марте-апреле, победители городских этапов поедут представлять Петербург на всероссийском этапе турнира в Нижнем Новгороде.

Фото: пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга