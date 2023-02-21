Открыт прием заявок на участие в новом сезоне Инкубатора "Энерготехнохаб Петербург"

Обучающая программа включает двухмесячный курс по технологическому предпринимательству и индивидуальную работу с ведущими специалистами энергетического сектора.

С 1 по 25 сентября 2025 года открыт прием заявок на участие в десятом осеннем сезоне Инкубатора "Энерготехнохаб Петербург", программы, направленной на поддержку технологических стартапов в области энергетики.

Приоритетными направлениями программы являются использование ресурсов в сложных условиях, водные технологии и экология, эффективная энергетика и энергосбережение, цифровизация и интеллектуальные системы, а также химические технологии и "умные" материалы, реагирующие на изменения температуры, давления и загрязнения.

"Энерготехнохаб Петербург", созданный шесть лет назад, стал эффективной площадкой для превращения идей молодых ученых в успешные бизнес-проекты. Это способствует выполнению поручения Президента о достижении технологического суверенитета и укреплению лидерских позиций города в сфере высоких технологий.

Обучающая программа включает двухмесячный курс по технологическому предпринимательству и индивидуальную работу с ведущими специалистами энергетического сектора. В финал выйдут десять проектов, лучший из которых получит главный приз в размере одного миллиона рублей.

В предыдущем сезоне "Энерготехнохаба" было подано более 160 заявок из 35 университетов России и стран СНГ. Итоги были подведены летом на международном фестивале технологического предпринимательства и инноваций в ТЭК "ЭнергоТехноФест 2025" в Кронштадте, где победителем стал проект по разработке систем жидкостного охлаждения серверов высокой плотности для центров обработки данных.

Участие в программе бесплатное, и заявки принимаются на сайте до 25 сентября включительно.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург и Сахалинская область подписали дорожную карту по сотрудничеству.

Фото: "Энерготехнохаб Петербург"